Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Pisten Security Planai
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Einsatz für die Pistensecurity im österreichischen Schladming. Der Pistenchef des Skigebiets Planai Bernhard Schupfer und sein Kollege Florian Moosbrugger sorgen am Berg für Recht und Ordnung. Denn zu viele Pistenrowdies treiben sich - trotz extremer Lawinengefahr - abseits von den Pisten herum. Und: In der Berliner Disco Halli Galli kontrollieren die Türsteher Fayez Gilke und Sören Lantow alle Gäste ganz genau. Hier gilt: Einlass nur mit Ausweis - und nüchtern. Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen