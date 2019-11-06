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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Zoll Selb

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Zoll Selb

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Staatsstraße 21-79 an der deutsch-tschechischen Grenze ist eines der Haupteinfallstore für Drogen, Waffen und Zigaretten. Per Fernglas filtern die Beamten vom Zollamt Selb potenzielle Schmuggler aus dem Verkehr. Und: Der Flughafen Düsseldorf - Einsatzort von Hartmut Lips und Kollege Michael Prybusch. Die beiden Zöllner sind auf der Suche nach Schmuggelgut, denn nicht selten bringen Reisende verbotene oder zu verzollende Dinge mit. Rechte: kabel eins

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