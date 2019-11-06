Heute u. a.: Versicherungsbetrug? Nicht mit ihm!Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Versicherungsbetrug? Nicht mit ihm!
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Bernd Olliges ist im Auftrag von Versicherungen als Sachverständiger unterwegs. Seine Aufgaben: Versicherungsbetrüger überführen und Schäden minimieren. Nach sieben Jahren Berufserfahrung hat Bernd Olliges zwar ein Auge dafür, ob ein Schaden plausibel ist oder nicht. Aber auch die Tricks der Betrüger werden immer besser ... Und: 7:30 Uhr in Brühl. Die Politesse Birgit Adler-Adolph und ihre Praktikantin Daniela Müller sind auf Falschparkerjagd vor einer Grundschule. Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
