Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Ein Schuldenberg, so weit das Auge reicht

Folge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: Ein Schuldenberg, so weit das Auge reicht

38 Min.Folge vom 06.11.2019

Forderungsmanager Gert Donat treibt in Leipzig-Grünau, einem der größten Plattenbauviertel Deutschlands, Mietschulden ein. Der erste Schuldner hat schon einmal versprochen, eine Ratenzahlung zu leisten und es dann doch nicht getan. Zeit für ein paar unangenehme Fragen ... Und: Partyfieber in Stuttgart: Im Perkins Park steigt heute die Party des Jahres, denn Deutschlands älteste Großraumdiskothek feiert ihren 30. Geburtstag ... Rechte: kabel eins

