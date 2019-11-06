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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Absteigen! - Rollerkontrolle Paderborn

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Absteigen! - Rollerkontrolle Paderborn

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Paderborn, 10 Uhr vormittags: Die Verkehrspolizisten Matthias Link und Michael Loesmann kontrollieren Mofafahrer. Kollege Marco unterstützt sie auf dem Motorrad und zieht schon nach wenigen Minuten den ersten Verdächtigen aus dem Verkehr ... Und: Ein Auto auf Schlingerfahrt, Alkohol bei Minderjährigen, eine Schlägerei - die Nachtschicht beginnt turbulent für Kriminalkommissar Marc Herrmann und Polizeioberkommissar Holger Horn ... Rechte: kabel eins

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