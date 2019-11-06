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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Schmugglerjagd an der tschechischen Grenze

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Schmugglerjagd an der tschechischen Grenze

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Grenzübergang Waldsassen. Der Zollbeamte Wolfgang von Pelden Cloudt ist hier an der tschechischen Grenze auf der Jagd nach Schmugglern. Einen Kilometer hinter der Grenze liegt ein Asiamarkt, der zu Schnäppchenpreisen Ware verkauft ... Und: Harald Sternol und Ingo Rausch kontrollieren am Düsseldorfer Flughafen 30 Flugzeuge täglich. Stets auf der Suche nach Drogen, Schmuggelware und Bargeld. Rechte: kabel eins

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