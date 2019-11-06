Heute u. a.: Schmugglerjagd an der tschechischen GrenzeJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Schmugglerjagd an der tschechischen Grenze
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Grenzübergang Waldsassen. Der Zollbeamte Wolfgang von Pelden Cloudt ist hier an der tschechischen Grenze auf der Jagd nach Schmugglern. Einen Kilometer hinter der Grenze liegt ein Asiamarkt, der zu Schnäppchenpreisen Ware verkauft ... Und: Harald Sternol und Ingo Rausch kontrollieren am Düsseldorfer Flughafen 30 Flugzeuge täglich. Stets auf der Suche nach Drogen, Schmuggelware und Bargeld. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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