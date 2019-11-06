Heute u. a.: Remmidemmi beim Techno-Festival Nature OneJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Remmidemmi beim Techno-Festival Nature One
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Freitagnachmittag: Einsatzleiter Mathias Schumacher soll auf dem riesigen Zeltplatz des Nature One Festivals mit 35 Kollegen für Sicherheit sorgen. Bei 40.000 Campern ein Höllenritt ... Und: Gersthofen bei Augsburg. Laute Beats heizen die Stimmung in der größten Black-Music-Disco der Region immer weiter an. Drei Stunden vor Beginn der Partynacht ist Teambesprechung angesagt. Sicherheitschef Yacub Kaya hat in der Soundfactory das Sagen. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins