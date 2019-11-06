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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Remmidemmi beim Techno-Festival Nature One

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Remmidemmi beim Techno-Festival Nature One

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Freitagnachmittag: Einsatzleiter Mathias Schumacher soll auf dem riesigen Zeltplatz des Nature One Festivals mit 35 Kollegen für Sicherheit sorgen. Bei 40.000 Campern ein Höllenritt ... Und: Gersthofen bei Augsburg. Laute Beats heizen die Stimmung in der größten Black-Music-Disco der Region immer weiter an. Drei Stunden vor Beginn der Partynacht ist Teambesprechung angesagt. Sicherheitschef Yacub Kaya hat in der Soundfactory das Sagen. Rechte: kabel eins

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