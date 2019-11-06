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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Sperrkassierer Berlin

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Sperrkassierer Berlin

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Jürgen Ludwig und Lars Asbeck sind seit zehn Jahren ein Team. Sie sind täglich neun Stunden im Einsatz für die Berliner Wasserbetriebe. Ihre Aufgabe ist es, Wasserleitungen zu sperren, wenn die Kunden ihre Rechnungen nicht zahlen. Und: München: In der bayerischen Metropole herrscht akuter Wohnungsnotstand. Es ist verboten, Wohnraum gewerblich zu nutzen oder gar verfallen zu lassen. In solchen Fällen rücken Caroline Niedermeier und Veit Gundermann vom Sozialreferat an. Rechte: kabel eins

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