Heute u. a.: Sperrkassierer BerlinJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Sperrkassierer Berlin
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Jürgen Ludwig und Lars Asbeck sind seit zehn Jahren ein Team. Sie sind täglich neun Stunden im Einsatz für die Berliner Wasserbetriebe. Ihre Aufgabe ist es, Wasserleitungen zu sperren, wenn die Kunden ihre Rechnungen nicht zahlen. Und: München: In der bayerischen Metropole herrscht akuter Wohnungsnotstand. Es ist verboten, Wohnraum gewerblich zu nutzen oder gar verfallen zu lassen. In solchen Fällen rücken Caroline Niedermeier und Veit Gundermann vom Sozialreferat an. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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