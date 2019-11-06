Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019
10 Uhr am Grenzübergang Waidhaus: Allein drei Millionen Zigaretten und über 160 Kilo harter Drogen wurden hier im vergangenen Jahr sichergestellt. Ralph Hertkorn und Wolfgang von Pelden-Cloudt sind den Schmugglern auf der Spur. Und: Freitagnacht in der Berliner Disco Halli Galli: Die Türsteher Fayez Gilke und Sören Lantow haben es heute nicht nur mit feierwütigen Partygängern zu tun, sondern auch mit einem ganz besonderen Gast: Willi Herren. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen