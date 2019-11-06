Heute u. a.: Schmuggel-Alarm! Einsatz für den ZollJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Schmuggel-Alarm! Einsatz für den Zoll
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
10 Uhr am Grenzübergang Waidhaus: Allein drei Millionen Zigaretten und über 160 Kilo harter Drogen wurden hier im vergangenen Jahr sichergestellt. Ralph Hertkorn und Wolfgang von Pelden-Cloudt sind den Schmugglern auf der Spur. Und: Freitagnacht in der Berliner Disco Halli Galli: Die Türsteher Fayez Gilke und Sören Lantow haben es heute nicht nur mit feierwütigen Partygängern zu tun, sondern auch mit einem ganz besonderen Gast: Willi Herren. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen