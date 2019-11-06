Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Müllsündern auf der Spur

Folge vom 06.11.2019
Joyn Plus
Müllsündern auf der Spur

Müllsündern auf der SpurJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Müllsündern auf der Spur

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ralf und Dieter sind Mülldetektive in Köln. Seit drei Jahren sind die beiden in der Domstadt auf der Jagd nach Müllsündern. Jährlich wühlen sich die zwei durch rund 3000 Tonnen Müll, um Tätern auf die Schliche zu kommen. Und: Nachtschicht für Stefan Bröckling und seinen Kollegen Bernd Bünker. Die beiden arbeiten für die bekannte Tierschutzorganisation PETA und haben einen Einsatz in Süddeutschland. Tiere sollen hier unter den schlimmsten Bedingungen gehalten werden. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen