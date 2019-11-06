Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Müllsündern auf der Spur
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ralf und Dieter sind Mülldetektive in Köln. Seit drei Jahren sind die beiden in der Domstadt auf der Jagd nach Müllsündern. Jährlich wühlen sich die zwei durch rund 3000 Tonnen Müll, um Tätern auf die Schliche zu kommen. Und: Nachtschicht für Stefan Bröckling und seinen Kollegen Bernd Bünker. Die beiden arbeiten für die bekannte Tierschutzorganisation PETA und haben einen Einsatz in Süddeutschland. Tiere sollen hier unter den schlimmsten Bedingungen gehalten werden. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen