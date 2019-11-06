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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Faule Tricks - Timesharing als Mogelpackung

Folge vom 06.11.2019
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Faule Tricks - Timesharing als Mogelpackung

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Faule Tricks - Timesharing als Mogelpackung

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Timesharing ist das Zauberwort für viele Urlaubsbegeisterte. Wer möchte nicht eine eigene Wohnung in seinem Traumland? Doch leider handelt es sich in vielen Fällen einfach nur um Betrügereien. Den nichtsahnenden Touristen wird das hart verdiente Geld aus der Tasche gezogen ... Und: Die Schwebebahn - seit 110 Jahren ist sie DIE Attraktion in Wuppertal. Offenbar auch für Schwarzfahrer, denn jeder zehnte Fahrgast fährt ohne Ticket ... Rechte: kabel eins

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