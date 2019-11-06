Faule Tricks - Timesharing als MogelpackungJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Faule Tricks - Timesharing als Mogelpackung
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Timesharing ist das Zauberwort für viele Urlaubsbegeisterte. Wer möchte nicht eine eigene Wohnung in seinem Traumland? Doch leider handelt es sich in vielen Fällen einfach nur um Betrügereien. Den nichtsahnenden Touristen wird das hart verdiente Geld aus der Tasche gezogen ... Und: Die Schwebebahn - seit 110 Jahren ist sie DIE Attraktion in Wuppertal. Offenbar auch für Schwarzfahrer, denn jeder zehnte Fahrgast fährt ohne Ticket ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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