Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Zollkontrolle Flughafen München

Folge vom 06.11.2019
Joyn+
Heute u. a.: Zollkontrolle Flughafen München

Heute u. a.: Zollkontrolle Flughafen MünchenJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Zollkontrolle Flughafen München

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am Flughafen München kontrolliert Zollhauptsekretär Jan L. die ankommenden Passagiere genau. Etliche Personen gehen durch den "grünen Kanal" und geben an, nichts zu verzollen. Doch schon beim zweiten Passagier ist der Zöllner misstrauisch? Die Kontrolleure Markus Stader, Axel Zimber und Hubert Lorenz sind in Freiburg auf der Jagd nach Schwarzfahrern. Eine junge Frau hat in der Trambahn zwar einen Fahrschein dabei, doch der ist nicht entwertet. Die Kontrolleure wissen genau: so mancher stempelt absichtlich nicht. Der Frau dämmert nur langsam: es gibt kein Entkommen mehr? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen