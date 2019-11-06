Heute u. a.: Zollkontrolle Flughafen MünchenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Zollkontrolle Flughafen München
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am Flughafen München kontrolliert Zollhauptsekretär Jan L. die ankommenden Passagiere genau. Etliche Personen gehen durch den "grünen Kanal" und geben an, nichts zu verzollen. Doch schon beim zweiten Passagier ist der Zöllner misstrauisch? Die Kontrolleure Markus Stader, Axel Zimber und Hubert Lorenz sind in Freiburg auf der Jagd nach Schwarzfahrern. Eine junge Frau hat in der Trambahn zwar einen Fahrschein dabei, doch der ist nicht entwertet. Die Kontrolleure wissen genau: so mancher stempelt absichtlich nicht. Der Frau dämmert nur langsam: es gibt kein Entkommen mehr? Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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