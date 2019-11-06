Heute u. a.: Müllermittler HannoverJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Müllermittler Hannover
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Müllermittler HannoverThomas Gadow und Horst Neure sind in Hannover tagtäglich als Müllermittler im Einsatz. Heute haben die beiden einen besonders heißen Tipp bekommen. Ein anonymer Anrufer hat einen wilden Sperrmüllhaufen gemeldet. Die Ermittler finden beim Durchwühlen des Mülls oft Hinweise auf die Herkunft des Abfalls. Auch in diesem Fall stoßen die beiden so auf eine kuriose Spur.Und:Sicherheitsgruppe in der JVAIn der Justizvollzugsanstalt Zeithain in der Nähe von Dresden sitzen derzeit knapp 400 Häftlinge ein. Sicherheitsgruppen durchkämmen hier regelmäßig die Zellen. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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