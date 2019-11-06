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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Müllermittler Hannover

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Müllermittler Hannover

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Müllermittler HannoverThomas Gadow und Horst Neure sind in Hannover tagtäglich als Müllermittler im Einsatz. Heute haben die beiden einen besonders heißen Tipp bekommen. Ein anonymer Anrufer hat einen wilden Sperrmüllhaufen gemeldet. Die Ermittler finden beim Durchwühlen des Mülls oft Hinweise auf die Herkunft des Abfalls. Auch in diesem Fall stoßen die beiden so auf eine kuriose Spur.Und:Sicherheitsgruppe in der JVAIn der Justizvollzugsanstalt Zeithain in der Nähe von Dresden sitzen derzeit knapp 400 Häftlinge ein. Sicherheitsgruppen durchkämmen hier regelmäßig die Zellen. Rechte: kabel eins

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