Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019
Heute u. a.: Partyfieber in Stuttgart

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Partyfieber in Stuttgart: 22 Uhr in Stuttgart. Im Perkins Park steigt heute die Party des Jahres, denn Deutschlands älteste Großraumdiskothek feiert ihren 30. Geburtstag. Jeder will mitfeiern. Aber es führt kein Weg an den Securities Nico und Stefan vorbei. Außerdem gibt es heute einen Spezialauftrag. Giulia Siegel legt im Perkins Park als Promi-DJane auf. Das It-Girl ist heiß begehrt und so hat Türchef Stefan alle Hände voll zu tun, um für Giulias Sicherheit zu sorgen. Und: Fleischgroßmarkt BerlinDioxin, Gammelfleisch und BSE - fast jedes Jahr gibt es neue Lebensmittelskandale. Rechte: kabel eins

