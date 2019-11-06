Heute u. a.: Tierschutz AachenJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Tierschutz Aachen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Tierschutz Aachen - Einsatz für Jenny Gerades und Birgit Wintersteller. Die beiden Mitarbeiterinnen des Tierschutzes Aachen gehen heute einer Anzeige wegen Tierquälerei nach. Jeder Hinweis wird von den Tierschützerinnen ernst genommen. Birgit ist seit 25 Jahren dabei und weiß genau, wie sie vorgehen muss. Nur allzu stehen Birgit und Jenny leider vor verschlossenen Türen? Und: Raststätten im Test - Ein Tester, eine Mission: Michael Bauer ist Raststättenexperte - heute knöpft er sich Rastplätze entlang der Autobahn A4 im Raum Sachsen vor. Besonders beim Test der Speisen darf Michael Bauer da nicht zimperlich sein. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2020-2021: kabel eins
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