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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Tierschutz Aachen

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Tierschutz Aachen

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Tierschutz Aachen - Einsatz für Jenny Gerades und Birgit Wintersteller. Die beiden Mitarbeiterinnen des Tierschutzes Aachen gehen heute einer Anzeige wegen Tierquälerei nach. Jeder Hinweis wird von den Tierschützerinnen ernst genommen. Birgit ist seit 25 Jahren dabei und weiß genau, wie sie vorgehen muss. Nur allzu stehen Birgit und Jenny leider vor verschlossenen Türen? Und: Raststätten im Test - Ein Tester, eine Mission: Michael Bauer ist Raststättenexperte - heute knöpft er sich Rastplätze entlang der Autobahn A4 im Raum Sachsen vor. Besonders beim Test der Speisen darf Michael Bauer da nicht zimperlich sein. Rechte: kabel eins

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