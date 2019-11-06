Heute u. a.: Berliner Marktleiter im EinsatzJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Berliner Marktleiter im Einsatz
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Berliner Marktleiter im Einsatz - Samstagmorgen, kurz nach sieben: Während andere noch in ihren Bettchen schlummern, ist der 19jährige Daniel Bruhne schon lange auf den Beinen. Der jüngste Marktleiter Berlins sorgt für Ordnung auf seinem Trödelmarkt. Erste Mission an diesem Morgen: Markplatz sichern. Unterstützung bekommt er dabei vom 32-jährigen Kollegen Marcel Böhm. Bei stolzen vierundsechzig Ständen ist dem jungen Berliner jede Hilfe recht? Und: Zollkontrolle Flughafen München - 7.00 Uhr morgens am Münchener Flughafen. Die ersten Maschinen treffen ein - heute hauptsächlich aus den USA, Asien und der Türkei. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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