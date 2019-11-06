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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Berliner Marktleiter im Einsatz

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Berliner Marktleiter im Einsatz

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Berliner Marktleiter im Einsatz - Samstagmorgen, kurz nach sieben: Während andere noch in ihren Bettchen schlummern, ist der 19jährige Daniel Bruhne schon lange auf den Beinen. Der jüngste Marktleiter Berlins sorgt für Ordnung auf seinem Trödelmarkt. Erste Mission an diesem Morgen: Markplatz sichern. Unterstützung bekommt er dabei vom 32-jährigen Kollegen Marcel Böhm. Bei stolzen vierundsechzig Ständen ist dem jungen Berliner jede Hilfe recht? Und: Zollkontrolle Flughafen München - 7.00 Uhr morgens am Münchener Flughafen. Die ersten Maschinen treffen ein - heute hauptsächlich aus den USA, Asien und der Türkei. Rechte: kabel eins

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