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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Plagiatrazzia Ambiente

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Plagiatrazzia Ambiente

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zollkontrolle auf der Messe "Ambiente" in Frankfurt. Einsatzleiter Peter Mallon vom Mobilen Einsatzkommando MEK ist auf der Jagd nach Plagiaten. Mit dabei: die Firmenvertreterin Amalia Proverbio. Sie hat bereits Fälschungen entdeckt. Nur sind diese auch gleich wieder verschwunden. Wenn die Beweismittel fehlen, können die Zöllner die Rechtsverletzung nicht nachweisen. Umso wichtiger ist es, die Fälschungen wiederzufinden. Und da geben die Zöllner so schnell nicht auf? Und: Eine Dönerfabrik auf dem Prüfstand. Rechte: kabel eins

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