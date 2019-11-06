Heute u. a.: Plagiatrazzia AmbienteJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Plagiatrazzia Ambiente
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zollkontrolle auf der Messe "Ambiente" in Frankfurt. Einsatzleiter Peter Mallon vom Mobilen Einsatzkommando MEK ist auf der Jagd nach Plagiaten. Mit dabei: die Firmenvertreterin Amalia Proverbio. Sie hat bereits Fälschungen entdeckt. Nur sind diese auch gleich wieder verschwunden. Wenn die Beweismittel fehlen, können die Zöllner die Rechtsverletzung nicht nachweisen. Umso wichtiger ist es, die Fälschungen wiederzufinden. Und da geben die Zöllner so schnell nicht auf? Und: Eine Dönerfabrik auf dem Prüfstand. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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