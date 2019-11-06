Heute u. a.: Paketkontrolle beim Zollamt AschaffenburgJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Paketkontrolle beim Zollamt Aschaffenburg
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das Zollamt Aschaffenburg - hier landen Pakete aus Nicht-EU-Ländern. Die beiden Zöllner Michaela Luger und Michael Bachmann kontrollieren, ob die Empfänger ihre Ware noch verzollen und versteuern müssen. Der Zoll nimmt dabei stichprobenartig Pakete aus dem Postverkehr. Und da erleben die Zöllner immer wieder Überraschungen. Und: 8 Uhr morgens in Bremerhaven. Einsatzbeginn für die Hauptkommissare Jürgen Scharfenberg und Peter Hoppe. Die beiden machen heute Jagd auf Verkehrsrowdies. Und gleich der erste Fall an diesem Morgen hat es in sich. In einem nahe gelegenen Wohngebiet hat es ordentlich gekracht. Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
