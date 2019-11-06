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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Drogenspürhund in der JVA Leipzig

Folge vom 06.11.2019
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Drogenspürhund in der JVA Leipzig

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Drogenspürhund in der JVA Leipzig

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In der Justizvollzugsanstalt Leipzig besteht der Verdacht, dass Häftlinge Drogen eingeschmuggelt haben. Hier ist die Hilfe von Hundeführer Harry Barth nötig. Mindestens einmal im Monat leisten Harry und sein Hund hier Amtshilfe ... Und: Kempten im Allgäu ist das Einsatzgebiet von Susa Bobke. Sie ist einer von nur fünf weiblichen gelben Engeln in ganz Deutschland. Die Aufgaben der Kfz-Meisterin sind sehr unterschiedlich, sodass sich jede Panne wie ein Überraschungsei verhält ... Rechte: kabel eins

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