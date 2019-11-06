Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 06.11.2019
38 Min.Folge vom 06.11.2019

Wer in Hamburg Bus fährt, kommt an Zikri Hani und Faruk Baysa nicht vorbei. Die beiden Fahrkartenkontrolleure erwischen täglich zwischen 20 bis 30 Schwarzfahrer ... Und: Andreas Marek ist einer von 1.700 "Gelben Engeln" in Deutschland. Jeden Tag ist der gebürtige Berliner für den ADAC unterwegs und hilft bei Pannen aller Art. Der erste Hilferuf lässt nicht lange auf sich warten: Ein Zündschloss klemmt. Und der Einsatz wird schwerer als gedacht ... Rechte: kabel eins

