Heute u.a.: VIP-Besuch im Halli GalliJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Heute u.a.: VIP-Besuch im Halli Galli
39 Min.Folge vom 06.11.2019
VIP-Besuch im Halli Galli Freitag, 22 Uhr in der Berliner Disco Halli Galli. Die Türsteher Fayez und Sören haben es heute nicht nur mit feierwütigen Partygängern zu tun, sondern auch mit einem ganz besonderen Gast: dem Ballermannstar Willi Herren. Der will heute der Menge kräftig einheizen. Für die Türsteher eine Herausforderung, denn sie müssen für die Sicherheit des Schauspielers sorgen? Und: Einsatz für den Raststättentester Mission Autobahn. Hier ist Raststättentester Michael Bauer auf der Suche nach dem gutem Geschmack. Über einhundert Raststätten und Autohöfe hat Tester Michael Bauer schon im Auftrag des ADAC kontrolliert... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins