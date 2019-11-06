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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u.a.: VIP-Besuch im Halli Galli

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute u.a.: VIP-Besuch im Halli Galli

39 Min.Folge vom 06.11.2019

VIP-Besuch im Halli Galli Freitag, 22 Uhr in der Berliner Disco Halli Galli. Die Türsteher Fayez und Sören haben es heute nicht nur mit feierwütigen Partygängern zu tun, sondern auch mit einem ganz besonderen Gast: dem Ballermannstar Willi Herren. Der will heute der Menge kräftig einheizen. Für die Türsteher eine Herausforderung, denn sie müssen für die Sicherheit des Schauspielers sorgen? Und: Einsatz für den Raststättentester Mission Autobahn. Hier ist Raststättentester Michael Bauer auf der Suche nach dem gutem Geschmack. Über einhundert Raststätten und Autohöfe hat Tester Michael Bauer schon im Auftrag des ADAC kontrolliert... Rechte: kabel eins

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