Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Schwarzfahrerkontrolle Hannover

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ticketkontrolle in Hannover: Ein Mädchen hat versucht, Geld zu sparen und ein Kinderticket gekauft. Da sie schon älter ist, muss sie jetzt der Polizei ihre Lügengeschichten erklären ... Und: In Leipzig sind über 35.000 Menschen arbeitslos. Sybille Heimbürge und ihr Auszubildender Christian Sklarek sind Bedarfsermittler der Agentur für Arbeit. Einer ihrer Kunden soll Leistungen erschleichen. Das wird überprüft ... Rechte: kabel eins

