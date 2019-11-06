Schwarzfahrerkontrolle HannoverJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Schwarzfahrerkontrolle Hannover
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ticketkontrolle in Hannover: Ein Mädchen hat versucht, Geld zu sparen und ein Kinderticket gekauft. Da sie schon älter ist, muss sie jetzt der Polizei ihre Lügengeschichten erklären ... Und: In Leipzig sind über 35.000 Menschen arbeitslos. Sybille Heimbürge und ihr Auszubildender Christian Sklarek sind Bedarfsermittler der Agentur für Arbeit. Einer ihrer Kunden soll Leistungen erschleichen. Das wird überprüft ... Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
