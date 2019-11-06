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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Mietschuldeneintreiber Halle

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Mietschuldeneintreiber Halle

38 Min.Folge vom 06.11.2019

Leipzig-Grünau ist eines der größten Plattenbau-Viertel Deutschlands. Hier tritt Forderungsmanager Gert Donat Schuldnern auf die Füße. Für einen Inkasso-Dienst treibt er im Auftrag von Hausverwaltungen Mietschulden ein. Bei seiner ersten Schuldnerin war Gert Donat schon öfter zu Besuch ... Und: Viel Lärm um nichts: Tamara Legler und ihre Kollegen vom Ordnungsamt Hagen sind im Stadtteil Haspe unterwegs. In einem Mietshaus soll es Radau geben ... Rechte: kabel eins

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