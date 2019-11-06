Mietschuldeneintreiber HalleJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Mietschuldeneintreiber Halle
38 Min.Folge vom 06.11.2019
Leipzig-Grünau ist eines der größten Plattenbau-Viertel Deutschlands. Hier tritt Forderungsmanager Gert Donat Schuldnern auf die Füße. Für einen Inkasso-Dienst treibt er im Auftrag von Hausverwaltungen Mietschulden ein. Bei seiner ersten Schuldnerin war Gert Donat schon öfter zu Besuch ... Und: Viel Lärm um nichts: Tamara Legler und ihre Kollegen vom Ordnungsamt Hagen sind im Stadtteil Haspe unterwegs. In einem Mietshaus soll es Radau geben ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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