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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Einsatz für Gerichtsvollzieher Ralf Börner

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Einsatz für Gerichtsvollzieher Ralf Börner

39 Min.Folge vom 06.11.2019

Gerichtsvollzieher Ralf Börner muss in Melsungen einem Stammkunden auf den Zahn fühlen. Der Mann hat drei Hunde, aber kein Geld für seine Rechnungen ... Und: Flughafen Düsseldorf: Die Zöllner Ingo Rausch und Harald Sternol überprüfen eine Maschine aus der Türkei. Zigaretten und Schmuck hat hier fast jeder Passagier dabei. Auch diesmal ein Volltreffer: Eine Frau hat stolze 480 Zigaretten zu viel dabei. Das kostet sie nun eine ganze Stange Geld ... Rechte: kabel eins

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