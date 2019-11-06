Einsatz für Gerichtsvollzieher Ralf BörnerJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Einsatz für Gerichtsvollzieher Ralf Börner
39 Min.Folge vom 06.11.2019
Gerichtsvollzieher Ralf Börner muss in Melsungen einem Stammkunden auf den Zahn fühlen. Der Mann hat drei Hunde, aber kein Geld für seine Rechnungen ... Und: Flughafen Düsseldorf: Die Zöllner Ingo Rausch und Harald Sternol überprüfen eine Maschine aus der Türkei. Zigaretten und Schmuck hat hier fast jeder Passagier dabei. Auch diesmal ein Volltreffer: Eine Frau hat stolze 480 Zigaretten zu viel dabei. Das kostet sie nun eine ganze Stange Geld ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins