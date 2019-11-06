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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Ein Abschlepper auf Tour

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Ein Abschlepper auf Tour

39 Min.Folge vom 06.11.2019

Mitten im morgendlichen Berufsverkehr kommt es in der Nähe des Stuttgarter Flughafens zu einem schweren Verkehrsunfall. Überall liegen Wrackteile herum, die Polizei hat die Straße komplett gesperrt. Zeit für Abschlepper Peter Schneider, sich an die Arbeit zu machen ... Und: Die Freiburger Straßenbahnkontrolleure sind auf der Jagd nach Schwarzfahrern. Es dauert nicht lange, da treffen sie auf den ersten notorischen Schwarzfahrer ... Rechte: kabel eins

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