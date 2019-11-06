Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Ein Abschlepper auf Tour
39 Min.Folge vom 06.11.2019
Mitten im morgendlichen Berufsverkehr kommt es in der Nähe des Stuttgarter Flughafens zu einem schweren Verkehrsunfall. Überall liegen Wrackteile herum, die Polizei hat die Straße komplett gesperrt. Zeit für Abschlepper Peter Schneider, sich an die Arbeit zu machen ... Und: Die Freiburger Straßenbahnkontrolleure sind auf der Jagd nach Schwarzfahrern. Es dauert nicht lange, da treffen sie auf den ersten notorischen Schwarzfahrer ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins