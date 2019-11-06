Unterwegs mit Gerichtsvollzieher LuxJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit Gerichtsvollzieher Lux
38 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
In Leipzig klopft Obergerichtsvollzieher Thomas Lux seit 20 Jahren säumigen Nichtzahlern auf die Finger. Eine Rentnerin hat Telefonschulden bei ihrem Kabelnetzbetreiber. Doch ihre Rente reicht kaum aus, um sich über Wasser zu halten ... Und: Großmarkt Berlin: Die amtliche Veterinärin Christine Walter prüft heute, ob verpackte Fleischwaren korrekt gekennzeichnet sind. Nicht jeder Händler hält sich an die vorgeschriebenen Regeln ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins