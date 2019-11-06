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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Unterwegs mit Gerichtsvollzieher Lux

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit Gerichtsvollzieher Lux

38 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In Leipzig klopft Obergerichtsvollzieher Thomas Lux seit 20 Jahren säumigen Nichtzahlern auf die Finger. Eine Rentnerin hat Telefonschulden bei ihrem Kabelnetzbetreiber. Doch ihre Rente reicht kaum aus, um sich über Wasser zu halten ... Und: Großmarkt Berlin: Die amtliche Veterinärin Christine Walter prüft heute, ob verpackte Fleischwaren korrekt gekennzeichnet sind. Nicht jeder Händler hält sich an die vorgeschriebenen Regeln ... Rechte: kabel eins

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