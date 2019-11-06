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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Citydetektive Bielefeld

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Citydetektive Bielefeld

39 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Detektive Guido und Kai haben einen neuen Auftrag. Die Mitarbeiterin eines Pflegeheims hat sich für das Wochenende erneut krank gemeldet. Der Chef glaubt ihr nicht, Guido und Kai müssen nun ermitteln, ob die Dame die Wahrheit sagt, oder lieber mit Freunden feiern geht ... Und: Olaf arbeitet im Auftrag des TÜV Rheinland als Hoteltester. Getarnt als normaler Gast nimmt der Prüfer heute ein Luxushotel unter die Lupe ... Rechte: kabel eins

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