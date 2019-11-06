Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Citydetektive Bielefeld
39 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Detektive Guido und Kai haben einen neuen Auftrag. Die Mitarbeiterin eines Pflegeheims hat sich für das Wochenende erneut krank gemeldet. Der Chef glaubt ihr nicht, Guido und Kai müssen nun ermitteln, ob die Dame die Wahrheit sagt, oder lieber mit Freunden feiern geht ... Und: Olaf arbeitet im Auftrag des TÜV Rheinland als Hoteltester. Getarnt als normaler Gast nimmt der Prüfer heute ein Luxushotel unter die Lupe ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2020-2021: kabel eins
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