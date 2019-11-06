Auf Rettungsfahrt mit den GreifswaldsanitäternJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Auf Rettungsfahrt mit den Greifswaldsanitätern
39 Min.Folge vom 06.11.2019
Greifswald: Notarzt Martin von der Heyden und sein Rettungsassistent Thomas Schulz sind auf dem Weg zu einem Einsatz. Die 24-Stunden-Schicht hat gerade erst begonnen, doch gleich der erste Notruf hat es in sich. Eine Patientin beklagt Atemnot ... Und: Die A 9 zwischen Dessau-Süd und Wolfen, auch Rennstrecke genannt, ist das Revier von Bodo Jung und Jens Holzgräbe. Hier jagen die Autobahnpolizisten jeden Tag Drängler, Raser und Co ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen