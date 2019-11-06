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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Schlagerparty im Wiener Steffie

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Schlagerparty im Wiener Steffie

38 Min.Folge vom 06.11.2019

Einsatz für die Kölner Türsteher Ramon Ademes und Orhan Cebi. In der Partyhochburg Wiener Steffie steigt eine Schlagerparty und so mancher Gast schlägt gewaltig über die Stränge ... Und: Nachtschicht für Stefan Bröckling und Bernd Bünker: Die beiden arbeiten für die Tierschutzorganisation PETA und haben einen Einsatz in Süddeutschland. Die beiden Tierschützer machen eine erschreckende Entdeckungen ... Rechte: kabel eins

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