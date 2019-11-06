Schlagerparty im Wiener SteffieJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Schlagerparty im Wiener Steffie
38 Min.Folge vom 06.11.2019
Einsatz für die Kölner Türsteher Ramon Ademes und Orhan Cebi. In der Partyhochburg Wiener Steffie steigt eine Schlagerparty und so mancher Gast schlägt gewaltig über die Stränge ... Und: Nachtschicht für Stefan Bröckling und Bernd Bünker: Die beiden arbeiten für die Tierschutzorganisation PETA und haben einen Einsatz in Süddeutschland. Die beiden Tierschützer machen eine erschreckende Entdeckungen ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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