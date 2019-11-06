Nachtschicht auf der ReeperbahnJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Nachtschicht auf der Reeperbahn
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das Revier der Feuerwehr-Rettungsassistenten Andreas Rothe und Sascha Lorenz ist die Reeperbahn. Ihre Kundschaft: Trinker, schwere Jungs und leichte Mädchen. Und auch diesmal müssen die beiden Gas geben, denn bei ihrem nächsten Patienten ist nicht nur Alkohol im Spiel ... Und: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser - so lautet das Motto von Lebensmittelkontrolleur Uwe Rudolph. Sein Einsatz führt ihn zu einem kleinen Hofladen. Und dafür braucht Uwe Nerven aus Drahtseilen ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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