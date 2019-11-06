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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Nachtschicht auf der Reeperbahn

Folge vom 06.11.2019
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Nachtschicht auf der Reeperbahn

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Nachtschicht auf der Reeperbahn

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das Revier der Feuerwehr-Rettungsassistenten Andreas Rothe und Sascha Lorenz ist die Reeperbahn. Ihre Kundschaft: Trinker, schwere Jungs und leichte Mädchen. Und auch diesmal müssen die beiden Gas geben, denn bei ihrem nächsten Patienten ist nicht nur Alkohol im Spiel ... Und: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser - so lautet das Motto von Lebensmittelkontrolleur Uwe Rudolph. Sein Einsatz führt ihn zu einem kleinen Hofladen. Und dafür braucht Uwe Nerven aus Drahtseilen ... Rechte: kabel eins

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