Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Unterwegs mit dem Gerichtsvollzieher

Folge vom 06.11.2019
Joyn+
Unterwegs mit dem Gerichtsvollzieher

Unterwegs mit dem GerichtsvollzieherJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit dem Gerichtsvollzieher

38 Min.Folge vom 06.11.2019

Obergerichtsvollzieher Peter Fengler aus Tostedt in der Lüneburger Heide hat einen Berg voll Arbeit vor sich. Sein erster Fall dreht sich um einen erbitterten Nachbarschaftsstreit in einer Wohnsiedlung ... Und: Christian Tegeder ist Schimmelexperte und prüft den Befall in Wohnhäusern. Er ist auf dem Weg zu einer jungen Familie in Greven. Da der Vermieter auf stur schaltet, ist Christian Tegeder ihre letzte Hoffnung ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen