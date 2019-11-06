Unterwegs mit dem GerichtsvollzieherJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit dem Gerichtsvollzieher
38 Min.Folge vom 06.11.2019
Obergerichtsvollzieher Peter Fengler aus Tostedt in der Lüneburger Heide hat einen Berg voll Arbeit vor sich. Sein erster Fall dreht sich um einen erbitterten Nachbarschaftsstreit in einer Wohnsiedlung ... Und: Christian Tegeder ist Schimmelexperte und prüft den Befall in Wohnhäusern. Er ist auf dem Weg zu einer jungen Familie in Greven. Da der Vermieter auf stur schaltet, ist Christian Tegeder ihre letzte Hoffnung ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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