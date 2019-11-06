Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Mietschuldeneintreiber Düsseldorf

Folge vom 06.11.2019
Joyn+
Mietschuldeneintreiber Düsseldorf

Mietschuldeneintreiber DüsseldorfJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Mietschuldeneintreiber Düsseldorf

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Forderungsmanager Stefan Kaminski erinnert Mietschuldner höflich daran, ihren Zahlungspflichten nachzukommen. Er trifft im Problemviertel Düsseldorf-Reisholz auf eine alte Bekannte ... Und: Wer rast, zahlt! Als sich das Kontrollkommando der Hagener Polizei morgens um 10 Uhr positioniert, tappt auch schon der erste Raser in die Falle. Temposünder werden gnadenlos aus dem Verkehr gezogen ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen