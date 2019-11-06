Mietschuldeneintreiber DüsseldorfJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Mietschuldeneintreiber Düsseldorf
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Forderungsmanager Stefan Kaminski erinnert Mietschuldner höflich daran, ihren Zahlungspflichten nachzukommen. Er trifft im Problemviertel Düsseldorf-Reisholz auf eine alte Bekannte ... Und: Wer rast, zahlt! Als sich das Kontrollkommando der Hagener Polizei morgens um 10 Uhr positioniert, tappt auch schon der erste Raser in die Falle. Temposünder werden gnadenlos aus dem Verkehr gezogen ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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