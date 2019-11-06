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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

"Zahlen, bitte!" - Unterwegs mit dem Obergerichtsvollzieher

Folge vom 06.11.2019
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"Zahlen, bitte!" - Unterwegs mit dem Obergerichtsvollzieher

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: "Zahlen, bitte!" - Unterwegs mit dem Obergerichtsvollzieher

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Obergerichtsvollzieher Peter Fengler ist in der Lüneburger Heide unterwegs zu einer bereits bekannten Schuldnerin. Diese schuldet einer Privatschule stolze 1.500 Euro ... Und: Rollerkontrolle in Göttingen: Die Polizisten Stephan Weichert und Uwe Gels machen Jagd auf getunte Zweiräder. Kein Fahrzeug, das schneller fährt als erlaubt, bleibt unentdeckt - und dann hagelt es Bußgelder - und zwar saftig ... Rechte: kabel eins

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