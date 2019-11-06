"Zahlen, bitte!" - Unterwegs mit dem ObergerichtsvollzieherJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: "Zahlen, bitte!" - Unterwegs mit dem Obergerichtsvollzieher
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Obergerichtsvollzieher Peter Fengler ist in der Lüneburger Heide unterwegs zu einer bereits bekannten Schuldnerin. Diese schuldet einer Privatschule stolze 1.500 Euro ... Und: Rollerkontrolle in Göttingen: Die Polizisten Stephan Weichert und Uwe Gels machen Jagd auf getunte Zweiräder. Kein Fahrzeug, das schneller fährt als erlaubt, bleibt unentdeckt - und dann hagelt es Bußgelder - und zwar saftig ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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