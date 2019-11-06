Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Die Kölner Stadtpolizisten
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Kommissare Christoph Schulte und Michael Klagmann sind im Kölner Stadtteil Ehrenfeld unterwegs. Bei ihrem ersten Auftrag müssen sie einen flüchtigen Gewalttäter aufspüren ... Und: Auf der A 1 kontrollieren Tanja Brzozka und Klaus Ölmüller von der Schwerlastgruppe Münster überladene Lastwagen ... Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen