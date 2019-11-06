Die Kreuzberger OrdnungshüterJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Die Kreuzberger Ordnungshüter
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Klaus Schmidt und Gerhard Nissen vom Ordnungsamt starten ihre tägliche Kontrolltour. Dabei treffen sie auf eine Hundehalterin ohne Ausweis, die die Kontrolle gar nicht lustig findet ... Und: Ines Herbig und Boris Nagel geben einen Einblick hinter schwedische Gardinen der JVA Kempten im Allgäu ... Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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