Die Suche nach den schwarzen SchafenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Die Suche nach den schwarzen Schafen
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Mitarbeiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls Berlin wollen ein wohlbekanntes Restaurant überprüfen, denn sie sind dort schon öfter auf Mängel gestoßen ... Und: Kenneth und Lutz vom Ordnungsamt Gera müssen wieder einmal ihren Spürsinn unter Beweis stellen. Sie sollen ein Auto stilllegen, doch der Wagen will erst gefunden werden ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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