Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Alkoholkontrolle Karlsruhe

Folge vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019

Alkohol- und Drogentests stehen heute bei Kerstin Zindel und Andreas Hassis von der Polizei in Bruchsal auf dem Plan. Gerade Jugendliche gehen am Wochenende wild feiern und erfordern den Beamten viel ab ... Und: Seit siebzehn Jahren treibt Gerichtsvollzieher Walter Horz in Frankfurt Schulden ein. Die Eckenheimer Hochhaussiedlung ist bekannt für die vorherrschende Armut und so ist es oft schwer, die Schuldner zu finden ... Rechte: kabel eins

