Wer schwarz fährt, zahlt - auch in der LuftJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Wer schwarz fährt, zahlt - auch in der Luft
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Wuppertaler Schwebebahn ist dieses Mal Einsatzort für die Fahrscheinprüfer Dirk Steinmetz und Sabrina Tippe. Zwar haben die beiden schon viele Ausreden von Schwarzfahrer gehört, aber auch sie werden überrascht ... Und: Die Tierschützer Ursula Bauer und Jan Peifer vom Verein "Aktion Tier" wollen einer illegalen Welpenhändlerin das Handwerk legen. Vermutlich kauft die Frau Hunde im Ausland ein und gibt sie hier als eigene Zucht aus. Ihr droht eine Anzeige wegen Betrugs ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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