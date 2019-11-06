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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Wer schwarz fährt, zahlt - auch in der Luft

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Wer schwarz fährt, zahlt - auch in der Luft

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Wuppertaler Schwebebahn ist dieses Mal Einsatzort für die Fahrscheinprüfer Dirk Steinmetz und Sabrina Tippe. Zwar haben die beiden schon viele Ausreden von Schwarzfahrer gehört, aber auch sie werden überrascht ... Und: Die Tierschützer Ursula Bauer und Jan Peifer vom Verein "Aktion Tier" wollen einer illegalen Welpenhändlerin das Handwerk legen. Vermutlich kauft die Frau Hunde im Ausland ein und gibt sie hier als eigene Zucht aus. Ihr droht eine Anzeige wegen Betrugs ... Rechte: kabel eins

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