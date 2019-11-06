Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Die Fahrkarten, bitte!
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Axel Zimber, Christine Ritter und Hubert Lorenz machen Jagd auf Schwarzfahrer. Das heißt für die Kontrolleure: schnell sein. Wer keinen gültigen Fahrschein hat, muss 40 Euro Strafe zahlen ... Und: Nahe der tschechischen Grenze bei Erfurt machen sich Guido Wollenhaupt und Jörg Heller an die Arbeit. Die Zöllner ziehen verdächtige Fahrzeuge aus dem Verkehr. Zigaretten, Drogen und Waffen sind beliebtes Schmuggelgut ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen