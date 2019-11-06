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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Einsatz für die Flughafensanitäter

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Einsatz für die Flughafensanitäter

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Sechs Uhr morgens am Frankfurter Flughafen: Rettungsassistent Max Höffler und Sanitäter Thomas Szynkolewski sind auf dem Weg zu ihrem ersten Einsatz. Ein Flughafenmitarbeiter hat sich an einem Förderband verletzt. Jetzt zählt jede Minute, denn viele Einsätze werden schnell zum Ernstfall ... Und: In der Stuttgarter Nobeldiskothek steht das legendäre XXL-Event auf dem Programm. Doch wer mitfeiern will, muss erst an den Türchefs Niko und Stefan vorbei ... Rechte: kabel eins

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