Einsatz für die FlughafensanitäterJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Einsatz für die Flughafensanitäter
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Sechs Uhr morgens am Frankfurter Flughafen: Rettungsassistent Max Höffler und Sanitäter Thomas Szynkolewski sind auf dem Weg zu ihrem ersten Einsatz. Ein Flughafenmitarbeiter hat sich an einem Förderband verletzt. Jetzt zählt jede Minute, denn viele Einsätze werden schnell zum Ernstfall ... Und: In der Stuttgarter Nobeldiskothek steht das legendäre XXL-Event auf dem Programm. Doch wer mitfeiern will, muss erst an den Türchefs Niko und Stefan vorbei ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins