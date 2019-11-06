Achtung, Lebensmittelkontrolle!Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Achtung, Lebensmittelkontrolle!
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Neuwied am Rhein: Lebensmittelkontrolleur Hans Müller ist auf dem Weg zu einem Gasthaus mit gutbürgerlicher Küche und vielen Gästen. Doch die Wirtschaft hat auch eine Kehrseite: marode Geräte, alte Leitungen, falsche Kleidung. Hans Müller deckt einen Mangel nach dem anderen auf ... Und: Neun Uhr in Rosenheim: Die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben sich in Teams aufgeteilt, damit ihnen bei dem geplanten Zugriff kein Bauarbeiter entwischt ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen