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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Achtung, Lebensmittelkontrolle!

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Achtung, Lebensmittelkontrolle!

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Neuwied am Rhein: Lebensmittelkontrolleur Hans Müller ist auf dem Weg zu einem Gasthaus mit gutbürgerlicher Küche und vielen Gästen. Doch die Wirtschaft hat auch eine Kehrseite: marode Geräte, alte Leitungen, falsche Kleidung. Hans Müller deckt einen Mangel nach dem anderen auf ... Und: Neun Uhr in Rosenheim: Die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben sich in Teams aufgeteilt, damit ihnen bei dem geplanten Zugriff kein Bauarbeiter entwischt ... Rechte: kabel eins

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