Nachtschicht im Halli GalliJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Nachtschicht im Halli Galli
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
In der Berliner Disco Halli Galli kontrollieren die Türsteher Fayez Gilke und Sören Lantow jeden ihrer Gäste ganz genau. Hier gilt: Einlass nur mit Ausweis - und nüchtern. Doch das erfüllen nicht alle, die in den Tanztempel wollen ... Und: Bundesstraßen werden gesperrt, Verkehrsschilder demontiert, Hochspannungsleitungen abgeschaltet und Bahnübergänge zerlegt - ein 74-Meter-Koloss rollt durch Deutschland ... Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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