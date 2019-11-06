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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Nachtschicht im Halli Galli

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Nachtschicht im Halli Galli

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In der Berliner Disco Halli Galli kontrollieren die Türsteher Fayez Gilke und Sören Lantow jeden ihrer Gäste ganz genau. Hier gilt: Einlass nur mit Ausweis - und nüchtern. Doch das erfüllen nicht alle, die in den Tanztempel wollen ... Und: Bundesstraßen werden gesperrt, Verkehrsschilder demontiert, Hochspannungsleitungen abgeschaltet und Bahnübergänge zerlegt - ein 74-Meter-Koloss rollt durch Deutschland ... Rechte: kabel eins

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