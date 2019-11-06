Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Polizei Hoyerswerda
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Beginn der Spätschicht für Polizeiobermeisterin Mandy Michael und Polizeikommissar René Wiesner vom Revier in Hoyerswerda. Es ist kurz nach 18 Uhr. Schon nach wenigen Minuten auf Streife der erste Einsatz ... Und: Hans Jürgen Hautmann und Barbara Friedemann sind Restauranttester. Seit 15 Jahren verleihen sie Preise an Restaurants. Ihr erstes Ziel heute: ein gutbürgerliches Lokal in Rüdesheim, einer Touristenhochburg am Rhein ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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