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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Polizei Hoyerswerda

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Polizei Hoyerswerda

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Beginn der Spätschicht für Polizeiobermeisterin Mandy Michael und Polizeikommissar René Wiesner vom Revier in Hoyerswerda. Es ist kurz nach 18 Uhr. Schon nach wenigen Minuten auf Streife der erste Einsatz ... Und: Hans Jürgen Hautmann und Barbara Friedemann sind Restauranttester. Seit 15 Jahren verleihen sie Preise an Restaurants. Ihr erstes Ziel heute: ein gutbürgerliches Lokal in Rüdesheim, einer Touristenhochburg am Rhein ... Rechte: kabel eins

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