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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Mit Mensch und Tier gegen den Schimmel

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Mit Mensch und Tier gegen den Schimmel

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Wenn Claus-Peter Böge im Einsatz ist, haben Mieter meist ein Problem: Schimmelpilze. Sein erster Termin bringt ihn zu einer jungen Familie, deren Wohnung über und über mit Schimmel befallen ist. Oft aber sieht man die Bedrohung gar nicht - dann kommt Cockerspaniel Asser zum Zug ... Und: Dieter Rockstein und Jürgen Niclausen sind Bademeister in Hannovers größtem Freibad. Vor allem der Zehn-Meter-Turm im "Lister Bad" ist hier eine Gefahrenquelle ... Rechte: kabel eins

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