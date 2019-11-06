Mit Mensch und Tier gegen den SchimmelJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Mit Mensch und Tier gegen den Schimmel
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Wenn Claus-Peter Böge im Einsatz ist, haben Mieter meist ein Problem: Schimmelpilze. Sein erster Termin bringt ihn zu einer jungen Familie, deren Wohnung über und über mit Schimmel befallen ist. Oft aber sieht man die Bedrohung gar nicht - dann kommt Cockerspaniel Asser zum Zug ... Und: Dieter Rockstein und Jürgen Niclausen sind Bademeister in Hannovers größtem Freibad. Vor allem der Zehn-Meter-Turm im "Lister Bad" ist hier eine Gefahrenquelle ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins