Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Zwangsräumung in Bonn
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Gerichtsvollzieher Frank Metzner soll in Bonn-Beuel ein Einfamilienhaus zwangsräumen. Der alte Eigentümer weigert sich aber auszuziehen. Der neue Besitzer und seine Anwälte müssen am Ende sogar die Polizei rufen ... Und: Die Campingplatzwarte Ralph Schmidt und Hans-Jürgen Rupprecht sorgen auf Usedom für Recht und Ordnung. Vor allem bei feierwütigen Jugendlichen, die die Platzordnung missachten, greifen "Hansi und Schmidti" hart durch ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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