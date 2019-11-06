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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Zwangsräumung in Bonn

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Zwangsräumung in Bonn

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Gerichtsvollzieher Frank Metzner soll in Bonn-Beuel ein Einfamilienhaus zwangsräumen. Der alte Eigentümer weigert sich aber auszuziehen. Der neue Besitzer und seine Anwälte müssen am Ende sogar die Polizei rufen ... Und: Die Campingplatzwarte Ralph Schmidt und Hans-Jürgen Rupprecht sorgen auf Usedom für Recht und Ordnung. Vor allem bei feierwütigen Jugendlichen, die die Platzordnung missachten, greifen "Hansi und Schmidti" hart durch ... Rechte: kabel eins

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