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Adventures Unpacked mit Beau Miles

Red Bull TVStaffel 1Folge 3vom 17.12.2025
Skifahren auf 6000 Meter hohen Gipfeln

Skifahren auf 6000 Meter hohen GipfelnJetzt kostenlos streamen

Adventures Unpacked mit Beau Miles

Folge 3: Skifahren auf 6000 Meter hohen Gipfeln

27 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Jérémie Heitz blickt zurück auf seine Steilhang-Ski-Expeditionen mit Sam Anthamatten – über beeindruckende 6.000 Meter hohe Gipfel.

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