Staffel 1Folge 3vom 17.12.2025
Skifahren auf 6000 Meter hohen GipfelnJetzt kostenlos streamen
Adventures Unpacked mit Beau Miles
Folge 3: Skifahren auf 6000 Meter hohen Gipfeln
27 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Jérémie Heitz blickt zurück auf seine Steilhang-Ski-Expeditionen mit Sam Anthamatten – über beeindruckende 6.000 Meter hohe Gipfel.
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Adventures Unpacked mit Beau Miles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Skifahren
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen