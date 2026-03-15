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Afrika: Kiefer und Klauen

Mit Haien leben

Blue AntStaffel 1Folge 3vom 15.03.2026
Mit Haien leben

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Afrika: Kiefer und Klauen

Folge 3: Mit Haien leben

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Außergewöhnliche Reptilien, tödliche Raubtiere, hungrige Haie: Die Dokumentation präsentiert die vielfältige Fauna des afrikanischen Kontinents und stellt unterschiedliche Jagdmethoden vor.

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