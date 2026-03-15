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Afrika: Unterwasserwelten

Das Königreich der Dünen

Blue AntStaffel 1Folge 1vom 15.03.2026
Das Königreich der Dünen

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Afrika: Unterwasserwelten

Folge 1: Das Königreich der Dünen

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Afrika birgt einige der vielfältigsten und kostbarsten Ökosysteme unseres Planeten: Von den leuchtenden Planktonblüten des Roten Meeres bis zu der Flora und Fauna des Malawisees. Die Dokumentationsreihe zeigt diese einzigartige Natur in faszinierenden Aufnahmen.

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