AFRIKA: WILDER HORIZONT
Folge 2: Der Vrederfort-Krater
45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Die Dokumentationsreihe zeigt Afrikas spektakuläre Artenvielfalt Von endlosen Savannen über dichte Regenwälder bis hin zu majestätischen Gebirgslandschaften - jeder Lebensraum erzählt seine eigene Geschichte und beherbergt eine Fülle einzigartiger Tierarten, die nur hier zu finden sind.
Weitere Folgen in Staffel 1
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AFRIKA: WILDER HORIZONT
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Natur, Dokumentation, Abenteuer
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
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