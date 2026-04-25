Aircraft Doctors
Folge vom 25.04.2026: Leidenschaft in der Luft
45 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 6
Die Flugshow in Gelnhausen verabschiedet sich spektakulär in die Winterpause. Während die letzten Flugzeuge ihre Runden drehen, blicken die Enthusiasten bereits erwartungsvoll auf das nächste Jahr. Auf dem Flugplatz in Emden präsentiert die Feuerwehr ihr beeindruckendes 38 Tonnen schweres Panther Löschfahrzeug. Zusätzlich entdecken die Aircraft Doctors einen innovativen Helikopterservice: Ein spannender Tag voller faszinierender Technik und fliegerischer Leidenschaft klingt aus.
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Genre:Dokumentation, Luftfahrt
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6-7: welt